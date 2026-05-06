DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Rhede

Gisteren brak rond 15:59 uur in een werkplaats bij een eengezinswoning aan de Von-Galen-Straße in Rhede brand uit. De bewoners roken kort voor 16:00 uur een sterke rooklucht. Verschillende rookmelders gingen af. Bij nader onderzoek zagen de bewoners dikke rook op de bovenverdieping en concludeerden ze dat de brand in de werkplaats was.

De 80-jarige bewoner probeerde de brand aanvankelijk zelf met een tuinslang te blussen. De brandweer van Rhede, die met ongeveer 25 brandweerlieden ter plaatse kwam, wist de brand volledig te blussen en verdere verspreiding te voorkomen.

De 80-jarige man en zijn eveneens 80-jarige vrouw liepen tijdens hun bluspogingen rookvergiftiging op en werden voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De schade door brand en rook wordt geschat op ongeveer € 40.000. Ook de bovenverdieping van de woning liep rookschade op.

Meppen

Gisteren voerde de politie van Meppen tussen 10.00 en 18.00 uur gerichte verkeerscontroles uit in de stad. Zowel mobiele als stationaire eenheden werden ingezet op de middelgrote en grote toegangswegen naar en van het stadscentrum.

De actie werd ingegeven door de aanhoudende en opvallende minachting voor verkeersregels door fietsers en gebruikers van elektrische microvoertuigen. Ondanks uitgebreide preventieve maatregelen heeft de politie geen blijvende verbetering van de situatie geconstateerd. Met name overtredingen zoals tegen de rijrichting in fietsen op fietspaden (“spookfietsers”) en het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het fietsen blijven een aanzienlijk risico vormen.

Het doel van de acties was niet alleen om consequent verkeersovertredingen te beboeten, maar ook om de verkeersveiligheid te verhogen en de politieaanwezigheid op straat te versterken.

Tijdens de actie werden in totaal 53 verkeersovertredingen geregistreerd, waarvan de meeste resulteerden in boetes. Daarnaast werden 23 voorlichtingssessies over verkeersveiligheid gehouden met kinderen. Bovendien zijn er vier strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen gebruikers of eigenaren van elektrische microvoertuigen wegens overtredingen van de verplichte verzekeringswet.

De politie heeft tevens aangekondigd dat zij gerichte controles zal blijven uitvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Papenburg

Naar aanleiding van de overval en afpersing in een speelhal aan de Flachsmeerstraße in Papenburg op 16 december 2026, zijn rechercheurs van het politiebureau van Papenburg, in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie van Osnabrück, erin geslaagd de verdachte aan te houden.

Slechts één dag na de oproep aan het publiek om informatie te verstrekken, ontving de politie een cruciale tip van een getuige, die na uitgebreid onderzoek leidde tot de identificatie van een 38-jarige man. Op 16 april 2026 werd door de rechtbank van Osnabrück voor de woning van de verdachte een huiszoekingsbevel verleend. De 38-jarige was op dat moment niet thuis, maar de politie nam potentieel bewijsmateriaal in beslag.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie van Osnabrück heeft de rechtbank van Osnabrück een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens zware diefstal en afpersing. De verdachte werd op 1 mei 2026 in Papenburg gearresteerd en zit sindsdien in voorlopige hechtenis.

Dit is het bericht van 16 december: Vanmorgen is om 7.38 uur een speelhal aan de Flachsmeerstraße in Papenburg overvallen. De gemaskerde dader kwam via de hoofdingang binnen en bedreigde een medewerkster met een mes. Nadat ze hem geld had overhandigd sloeg de dader in onbekende richting op de vlucht