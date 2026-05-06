Nieuwe gebieden voor drinkwater in de provincie Groningen

De provincie Groningen werkt, in opdracht van het Rijk aan het aanwijzen van nieuwe plekken waar grondwater kan worden gebruikt voor drinkwater. Dit is nodig, omdat de vraag naar drinkwater in de komende jaren blijft groeien.
De provincie zoekt naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor Drinkwater. Dit zijn gebieden waar in de toekomst grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken.
Eind 2022 heeft de provincie, na uitgebreid onderzoek, vier mogelijke gebieden gekozen:
- Leek Roden
- Zuid-Oost Groningen
- Bellingwolde
- Veendam
Onderzoek naar gevolgen voor het milieu
Om deze gebieden officieel vast te leggen in de Provinciale Omgevingsverordening (POV: dit zijn de regels van de provincie voor de leefomgeving), wordt een plan-mer-procedure doorlopen. Dit is een verplicht onderzoek naar de gevolgen van het plan voor het milieu.
In deze procedure wordt onder andere gekeken naar de milieueffecten van verschillende winningshoeveelheden per zoekgebied en worden de effecten van beschermingsregels in beeld gebracht.
Uitkomsten van het milieueffectonderzoek
Het milieueffectrapport is nu klaar en hierin staat onder andere:
- De provincie Groningen heeft vier drinkwaterreserves nodig om in de toekomst genoeg drinkwater te hebben.
- In alle vier de gebieden kan drinkwaterwinning gevolgen hebben voor het milieu.
- In elk gebied zijn maatregelen mogelijk om deze gevolgen te beperken.
- Daarom valt nu geen enkel gebied af.
- Op basis van extra onderzoek kunnen in de toekomst alsnog gebieden afvallen.
Besluit van het dagelijks bestuur van de provincie
Het dagelijks bestuur van de provincie Groningen (Gedeputeerde Staten) heeft besloten om voor alle vier de gebieden de grenzen en beschermingsregels verder uit te werken. In elk zoekgebied wordt één drinkwaterreserve uitgewerkt, binnen de provincie Groningen.
Vervolg: van onderzoek naar regels
De komende tijd werkt de provincie de contouren en regels verder uit tot een voorstel om de Provinciale Omgevingsverordening te wijzigen.
Deze voorstellen worden samen met het milieueffectrapport naar verwachting in 2027 ter inzage gelegd. Dit betekent dat iedereen de plannen kan bekijken en erop kan reageren.
Betrekken van inwoners
Om inwoners goed te informeren en te betrekken, organiseert de provincie in het najaar van 2026 inloopbijeenkomsten in de vier gebieden.
De exacte data en locaties worden later bekendgemaakt via de provinciale website en de lokale media.
Meer informatie over de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen is te vinden op de webpagina Beschikbaarheid van zoetwater.
Bron: Provincie Groningen