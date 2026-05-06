Ontdek hoe natuurbeheer en landschap samenkomen

DEURZE – Zondag 24 mei 2026 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een bijzondere excursie van 10.30 tot 14.30 uur, start bij de parkeerplaats van het Bezoekerscentrum Drentsche Aa, Deurze 1 in Deurze.
Nationaal Park Drentsche Aa is uniek: hier kronkelt de beek nog vrij door een afwisselend landschap van bossen, heidevelden en beekdalen. Grote delen van het gebied zijn aangewezen als Europees beschermd Natura 2000-gebied, bedoeld om zeldzame planten en dieren te behouden.
Tijdens deze excursie ontmoet u de boswachter. Zij vertelt hoe met gericht beheer wordt gewerkt aan natuurdoelen en biodiversiteit. Ook komt aan bod waarom deze natuur van groot belang is voor onze voedselvoorziening, schoon drinkwater en schone lucht.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie. Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa.
Aanmelden is verplicht via: info@hvdda.nl
Eigen fiets meenemen
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa