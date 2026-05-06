Plantjes(ruil)markt in de Drijscheer

ALTEVEER – Op zaterdag 30 mei wordt bij de Drijscheer van 13:00 – 16:00 uur een plantjes(ruil)markt gehouden. Heb je leuke planten, stekjes of zaailingen? Dan is dit de perfecte gelegenheid om te ruilen! De entree is gratis!
Geen ruil items? Geen probleem, je kunt ook plantjes kopen voor een klein prijsje. Bovendien is de Ruilwinkel die middag geopend.
Een staplek is gratis, maar je dient je wel even aan te melden.
Aanmelden kan via info@dedrijscheer.eu of 06138 29 089.
De Drijscheer
Keiweg 1
9661 TV Alteveer (GN)
Bron: Judith Koops