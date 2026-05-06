Plantjes(ruil)markt in de Drijscheer

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 6 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN FRISSE DAG | MORGEN MEER ZON

Het is opnieuw een frisse dag met een matige noord-noordoostenwind en maar heel af en toe zon, maar in het algemeen is het bewolkt en vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond 13 graden, de maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden.

Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt morgenmiddag opnieuw zo’n 16 graden.

Vrijdag is een vergelijkbare dag met ‘s nachts misschien een paar mistbanken maar overdag vrij veel zon. Het lijkt ook vrijdag droog te blijven, maximum dan rond 17 graden. In het weekend komt daar een paar graden bij want dan is het 20 tot 22 graden. Zaterdag is het zonnig, zondag is er wat meer bewolking met kans op een bui. Na het weekend wordt het iets koeler met kans op enkele buien en weer wat meer bewolking.