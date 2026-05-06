Rockin’ in a Free World laat Museumplein bruisen

VEENDAM – Het Museumplein stond op 5 mei volledig in het teken van livemuziek tijdens Bogdike’s Rockin’ in a Free World. Vier bands zorgden voor een muzikale viering van vrijheid die van begin tot eind energie uitstraalde.
Stone District opende met herkenbare pop‑ en rockklassiekers en zette direct de toon. The One And Only’s voegden daar een stevige laag bluesrock aan toe, gevolgd door een warm en meeslepend Americana‑optreden van Hilde Vos.
De avond eindigde in een explosie van soul, disco en funk dankzij de tienkoppige formatie SoulBlender, die het plein tot de laatste minuut in beweging hield.
Een Bevrijdingsdag zoals Veendam die graag beleeft: muzikaal, sfeervol en vol leven.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Anita Meis
