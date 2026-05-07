Back to the Fifties (Toppyjazz aflevering 336)

Zoals altijd in de wek van bevrijdingsdag keren we terug naar de tijd van de ze wereldoorlog.
Maar vanaf dit jaar elk jaar een sprong van tien jaar.
Nu dus naar de jaren 50.
Playlist :
1950 – From This Moment On – Frank Sinatra (album A Swingin’ Affair)
1951 – I’m A Fool To Want You – Michael L. Roberts (album Moving Is Living)
1952 – Night Train – Jimmy Forest (album Night Train)
1953 – Secret love – Thomas Quasthoff (album The Jazz Album)
1954 – I Left My Heart In San Francisco – Mark Murphy (album Mark Time/A Swingin’, Singin’ Affair)
1955 – Spring Can Really Hang You Up The Most – Jane Monheit (album Come Dream With Me)
1956 – Somewehere- Stan kenton (album Kenton’s West Side Story)
1957 – The Meaning Of The Blues – Peter Herbolzheimer (album Wait A Minute)
1958 – Afro Blue – Sasha Masakowski (album Musical Playground)
1959 – Moanin’ – Ray Charles (album Genius+Soul=Jazz)
Bonus : In Einem Kühlen Grunde – Max Raabe & Thomas Quasthoff (album Heute Nacht oder Nie)
