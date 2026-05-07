Beeldentuin Ol Raive open op Eerste en Tweede Pinksterdag

SELLINGEN – Beeldentuin Ol Raive is open op Eerste en Tweede Pinksterdag.
Voor wie Ol Raive niet kent, van oud gereedschap en roestig ijzer maakt tuineigenaar Marco Dijkstra de mooiste creaties, vooral dieren die je in Westerwolde ook zomaar in het wild zou kunnen tegenkomen. Een haas, eekhoorn, vosje en vele vogelsoorten; allemaal van roestbruin ijzer, vaak in karakteristieke houding en beweging.
Je vindt Ol Raive aan de Kanaalweg 1 in Sellingen.
Op 24 en 25 mei ben je van 10.00 tot 17.00 uur van harte welkom om gratis een kijkje te nemen!
Bron: Marco Dijkstra