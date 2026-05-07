Clinic jeugd WSS door 2 internationals groot succes

OUDE PEKELA – Vanavond werd voor het jeugdteam vanaf J4 t/m J1 een clinic met twee internationals georganiseerd. Ran Faber en Marije Visser, beide spelend bij LDODK (uitkomend op het hoogste niveau bij korfbal), kwamen naar Pekela om de jeugdspelers van WSS te voorzien van een leuke training, met tips en tricks, om zo nog een betere korfballer te worden.
De warming-up bestond uit een tikspel met de bal, waarbij je met je mede-tikker moest samenwerken om de andere spelers te raken. Lopen met de bal mocht niet.
Na de warming-up werd er aan het schot gewerkt. Hoe kun je het beste schieten om te kunnen scoren en hoe kun je jezelf het best vrij spelen?
Alle kinderen luisterden aandachtig naar de internationals en de tips werden direct toegepast.
De training werd afgesloten met partijtjes in de mix.
Beide internationals werden bedankt voor deze leuke en leerzame avond. Ze kregen een groot applaus en een bedankje namens de club.
WSS is trots op hun jeugd en kijkt terug op een zéér geslaagde avond.
Bron: Jeroen Kuilman
Foto’s: Freddy Stötefalk