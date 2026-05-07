Feestelijke afsluiting 50-ste concertserie in kerk Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag 10 mei is het laatste reguliere concert van het gouden jubileumseizoen van de concerten in de garnizoenskerk in Oudeschans.
De feestelijke afsluiting van de 50-ste concertserie is aan Zigeunerorkest Cserebogár. Volgens Willem Friedrich, die al 50 jaar lang de programmering verzorgt, is dit een juiste keuze: “Laat het nou precies 50 jaar geleden zijn, dat dit zigeunerorkest als een van de eersten een concert gaf in het toen pas gerestaureerde kerkje. Na twee klassieke concerten was de Groninger groep ‘zigeuners’ een opvallende keuze. Maar het was bij gebrek aan iets ‘klassieks’. Het concert trok heel veel publiek en was spraakmakend”.
Een grote kop in de Winschoter Courant: ” Zigeuners en publiek weten van geen ophouden! “
Reden voor de commissie om Cserebogár door de jaren heen weer naar Oudeschans te halen. En altijd weer werd er gespeeld voor heel veel enthousiaste Oost-Groningers.
Cserebogár bestaat uit de volgende vijf muzikanten:
* Seerp Leistra (viool)
* Hans Buitenhuis (viool)
* Hugo Huisman (piano/orgel
* Ted Jordens (contrabas)
* Cees de Ranitz (klarinet/tárogató/fluiten)
Speciaal voor deze gelegenheid komt er voor nog meer opzwepende zigeunermuziek uit Hongarije, Roemenië en andere Oost-Europese windstreken nog een cimbalist mee.
Voorwaar: een waardige afsluiting van een succesvolle jubileumserie.
En voor de concertcommissie Oudeschans een aanmoediging om gewoon . . . . . door te gaan.
10.30u.: koffie klaar
11.30u.: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen