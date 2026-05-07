Gemeente Stadskanaal brengt dak- en thuisloze mensen in beeld

STADSKANAAL – Samen met alle andere Groninger gemeenten brengt de gemeente Stadskanaal op 12 mei het aantal dak- en thuisloze mensen in beeld tijdens de ETHOS- telling van Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Bestaande landelijke cijfers geven onvoldoende inzicht in het aantal dak- en thuisloze mensen op gemeentelijk en regionaal niveau, terwijl daar wel behoefte aan is voor het maken van beleid. Met de uitkomsten van de telling kunnen gemeenten hiermee aan de slag.
ETHOS gaat bij de telling uit van een bredere definitie van dak- en thuisloosheid, zodat ook de verborgen groep dak- en thuisloze mensen in beeld komt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kinderen, 65-plussers en mensen die in een auto of op een vakantiepark overnachten.
Wethouder Marc Verschuren is betrokken bij de telling. Hij hoopt dat de teldag vlekkeloos verloopt. ‘’Het is van belang dat de meting zo goed mogelijk uitgevoerd wordt en zoveel mogelijk instellingen meetellen. Dan hebben we betrouwbare gegevens over dakloosheid waarop wij vervolgens het gemeentelijke beleid op kunnen baseren.’’
“Ik was niet zichtbaar dakloos”, zegt Kim Dokter. “Vijf jaar lang leefde ik op verschillende plekken. Ik sliep bij vrienden, soms in een instelling maar soms liep ik ook wel ’s nachts op straat. Dit veranderde toen een docent van mij naast mij ging staan en zei: ik ga niet weg tot we een veilige plek voor je hebben gevonden. Dit veranderde alles voor mij.”
Aanpassen beleid
De ETHOS-telling vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Landelijk doen ruim 800 organisaties mee, waaronder huisartsen, boswachters, vakantieparken, scholen, maatschappelijke opvangorganisaties en kerken. In gemeenten waar al eerder tellingen zijn geweest, worden de inzichten al volop gebruikt bij het aanpassen van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid. De resultaten van de vierde ETHOS-telling worden op 9 december 2026 bekendgemaakt.
Bron: Gemeente Stadskanaal