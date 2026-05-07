Hemelvaartfeesten Rhederbrug; een lang weekend gezelligheid

BELLINGWOLDE – Een lang weekend vol gezelligheid, muziek, spektakel en leuke activiteiten voor jong & oud! Dat is de boodschap van Plaatselijk Belang Rhederbrug voor de Hemelvaartfeesten.
Dit jaar worden door Plaatselijk Belang Rhederbrug voor de 51ste keer de Hemelvaartfeesten georganiseerd. Vanaf donderdag 14 mei tot en met zondag 17 mei is er een bomvol programma en kermis, met een zweefmolen, draaimolen, schiettent, boksbal, Lucky Crane, Clipwheel, suikerspin, oliebollen- en een frietkraam.
Donderdag (Hemelvaartsdag) is om 14.00 uur in de grote feesttent de officiële opening door burgemeester Jaap Velema en Muziekvereniging Excelsior’65.
Het programma ziet er verder als volgt uit:
14:30 – Muziek van JP Events
20:00 – Bingo; 10 rondes met fantastische prijzen, waaronder: Thermen Bad Nieuweschans arrangement, Rituals geschenksets, Philips L’OR Barista, Boodschappenpakketten, Tuindecoratie, een Selesta dekbed en in de twee super rondes kans op 200 euro cash.
Vrijdag 15 mei
14:00 – Optreden van de cheerleaders van SV Blijham
14:30 – Valkeniershow van Martin Banks
20:00 – Hollandse Avond, met top artiesten zoals: De Beatcrooks, Jan Biggel, De Alpenzusjes, Robert Pater, Anita Berends, Robert Leontew en René Becker.
Zaterdag 16 mei
14:00 – Demonstratie bestuurbare racewagens van RC Bigscale
14:30 – Demonstratie van Brandweer Bellingwolde
20:00 – Reünie Jongerencentrum Veendiep
Zondag 17 mei
10:00 – 17:00 Markt & Vrijmarkt
Wil jij ook op de markt staan? Neem contact op met Thomas09 Organisatiebureau voor meer informatie!
13:00 – Live muziek op het terras bij de tent met Peter Geurts
Locatie : t.h.v. Leidijksweg 34