HSV Westerwolde stuurt niemand met lege handen naar huis

VLAGTWEDDE – Woensdagavond was de prijsuitreiking van de jeugdviswedstrijd bij HSV Westerwolde.
Op de laatste jeugd-visavond waren er 37 kinderen en bijna iedereen had een visje gevangen. Er werd tot 20.00uur gevist. Daarna gingen de kinderen met hun begeleiders en vrijwilligers naar Party Centrum Rendering in Vlagtwedde voor de prijsuitreiking van drie avonden vissen.
Alle deelnemers kregen een glas fris en mochten een snack kiezen. Daarna werd overgegaan tot de prijsuitreiking. Niemand ging met lege handen naar huis. Alle deelnemers kregen een herinneringsbokaaltje, een bewijs van jeugdlidmaatschap bij HSV Westerwolde en een goodiebag met leuke vis-verrassingen.
De twee beste avonden telden mee. Voor de nummers 1, 2 en 3 en voor diegene die de grootste vis had gevangen stond een beker klaar.
Einduitslag:
1e plaats: Ivar Bos
2e plaats: Marit Bronsema
3e plaats: Twan Bronsema
Grootste vis: 27 cm: Roderik Rendering
Een aantal ouders was zo enthousiast dat ze HSV Westerwolde verrasten met een gift.
Bron en foto’s: Anneke de Vries