DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Op vrijdag 1 mei vond rond 14:20 uur op de Overledinger Straße in Papenburg een verkeersincident plaats. Een 44-jarige man reed op een bromfiets op de Overledinger Straße in de richting van de Friesenstraße. Tijdens zijn rit trok hij de aandacht door onregelmatig te rijden. Tussen de kruisingen van de Flachsmeerstraße en de Kapt.-Hermanns-Straße kwam de man ten val en liep daarbij lichte verwondingen op. Hij weigerde een alcoholtest, maar gaf toe onder invloed te zijn. Zijn rijgedrag kan andere weggebruikers in gevaar hebben gebracht. Getuigen en weggebruikers die door het gedrag van de man in gevaar zijn gebracht, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Haren
Gisteren is rond 12:55 uur op de A31 bij Haren, in noordelijke richting, een auto in brand gevlogen. Volgens de eerste bevindingen veroorzaakte een technisch defect waarschijnlijk rookontwikkeling in het motorcompartiment van een Audi Q3, bestuurd door een 66-jarige man. De bestuurder kon de auto nog net aan de kant van de weg zetten en uitstappen. Kort daarna stond de auto volledig in brand. De auto werd volledig door de brand verwoest en was total loss. Ook het wegdek raakte beschadigd. De afdeling wegonderhoud van Lathen werd ingeschakeld om het wegdek schoon te maken. De weg werd rond 15:00 uur weer opengesteld.