Krzysztof Groen en Bé Schmaal komen “Mitzienbaaident” naar Wildervank

WILDERVANK – Op vrijdag 29 mei om 20.00 uur staan Krzysztof Groen en Bé Schmaal op het podium van het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank. Met hun gezamenlijke programma dompelen zij zich onder in de Grunneger cultuur, met liedjes in de streektaal als kloppend hart van de avond.
Krzysztof en Bé zijn beiden bekende namen binnen de noordelijke muziekscene en bundelen in “Mitzienbaaident” hun talent in een muzikale voorstelling, voornamelijk in het Gronings. Samen brengen zij een programma dat geworteld is in de streek en tegelijkertijd een breed publiek aanspreekt.
Twee stemmen, één geluid. Het repertoire beweegt zich tussen ingetogen luisterliedjes en lichtvoetige momenten, waarbij het Gronings als taal de verbindende factor vormt.
Locatie: Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
Datum: vrijdag 29 mei
Aanvang: 20.00 uur
Voor meer informatie: www.margarethahardenbergcultuurcentrum.nl
Bron: Carlo Westmaas