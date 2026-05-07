Noord Cups reinigt miljoenste herbruikbare beker en opent duurzaamste wasstraat van Europa

WINSCHOTEN – Terwijl er in Nederland dagelijks 19 miljoen bekers en bakjes na slechts tien minuten gebruik worden weggegooid, viert het Winschoter Noord Cups dit weekend een mijlpaal. Dit weekend gaat de miljoenste herbruikbare beker door de wasstraat! Met de opening van de meest duurzame wasinstallatie van Europa biedt Noord Cups, een verhuur en reinigingsbedrijf in herbruikbare bekers een oplossing om de circulaire ambities in Noord-Nederland eindelijk waar te kunnen maken.



Werk aan de winkel: Noord-Nederland moet de inhaalslag maken

Ondanks de feestelijke mijlpaal is er reden tot zorg. De Europese en Nederlandse regelgeving laat geen ruimte meer voor vrijblijvendheid. Sinds de invoering van de Single Use Plastic-wetgeving (SUP) is hergebruik de norm, maar de praktijk blijft achter.

Slechts 5%: Op dit moment gebruikt nog geen 5% van alle evenementen in de Provincie Groningen en Drenthe herbruikbare bekers, en landelijk nog geen 25%, terwijl hergebruik de landelijke norm is.

Scherpere controle: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft aangekondigd dat de vergunningverleners bij de gemeenten inmiddels zijn bijgeschoold over de huidige wetgeving. Controles vinden al plaats en de percentages voor hoogwaardige recycling bij wegwerp blijken in de praktijk amper

behaalt te worden, zoals te lezen is in het nieuwsbericht van de ILT.



Wat zegt de regelgeving? Regels per sector in 2026

Sinds de invoering van de SUP-wetgeving is het gebruik van wegwerpbekers met plastic (ook kartonnen bekers met een plastic laagje) verboden voor consumptie ter plaatse. Dit geldt voor de volgende sectoren:

Horeca, kantoren, scholen en sportcomplexen: Wegwerpbekers zijn verboden voor

consumptie ter plaatse; hergebruik is hier de verplichte standaard, er zijn geen uitzonderingen meer.



Evenementen en dagattracties: Wegwerp is alleen bij hoge uitzondering toegestaan, maar enkel als er vooraf een melding is gedaan bij de ILT en er achteraf een waterdicht bewijs aangeleverd kan worden dat minimaal 85% van de van de verkochte kunststof drank- en voedselverpakkingen gescheiden is ingezameld en is gerecycled. Volgend jaar loopt dit percentage op tot 90%. Dit bewijs moet drie jaar na het kalenderjaar bewaard blijven. In die 3 jaar kan de ILT deze administratie bij de organisator of dagattractie opvragen. “De evenementensector kan zich het komende jaar niet meer verschuilen achter

onbekendheid met de regels over het gebruik van eenmalige kunststofverpakkingen. De ILT zal dan ook handhavend optreden als dat nodig is” – staat in het nieuwbericht van de ILT.



Winschoten zet de toon: Europa’s zuinigste wasstraat gewoon in eigen regio

Om de markt in Noord-Nederland een flinke impuls te geven, neemt Noord Cups de meest duurzame wasstraat van Europa in gebruik, waardoor het bedrijf 100.000 bekers per dag kan reinigen. Deze hypermoderne installatie is mede mogelijk gemaakt door steun van het SNN, de Provincie Groningen en LEADER Noord-Oost Groningen. De nieuwe installatie biedt niet alleen lokale werkgelegenheid, maar ook de kans om de juiste circulaire keuzes te kunnen maken. Naast deze machine hebben ze inmiddels

voldoende herbruikbare bekers op voorraad, zodat niet elke organisator of bedrijf zelf bekers hoeft aan te schaffen.



Hoe duurzaam is hergebruik eigenlijk?

Besparing: De installatie realiseert 10 keer minder waterverbruik en 50-80 keer minder energieverbruik dan de productie en recycling van wegwerpbekers.

teruggewonnen en zorgt voor continue voorverwarming van het waswater van 55 graden. Eerst hergebruiken dan recyclen: Wij kunnen onze bekers ruim 600 keer

inzetten voordat deze worden gerecycled. Onze huurbekers zijn op dit moment

stuk voor stuk al meer dan 40 keer gebruikt.



“Laten we van hergebruik weer de norm maken”

Voor eigenaar Mariska Bloem is de missie duidelijk: “Men vergeet dat de productie van plastic of karton een energievretend proces is en dat een simpel bekertje dagelijks een enorme berg afval achterlaat”. De 19 miljoen wegwerpbekers en bakjes die we in Nederland per dag weggooien, dat is gemiddeld 1 per persoon, vullen dagelijks zeven olympische zwembaden. En dit is rond nationale feestdagen en het

evenementenseizoen vele malen meer.

“Ik heb jarenlang in de evenementensector gewerkt en met mijn voeten op de plastic afvalberg gestaan en ik begrijp de hectiek van organisatoren die nu aan de wet moeten voldoen,” aldus Mariska. Met Noord Cups willen we de helpende hand zijn om samen de stap naar een afvalvrije wereld te zetten”.



De vuurdoop: 250.000 bekers in drie dagen

De machine staat klaar voor het aanstaande evenementenseizoen. De echte vuurdoop begint direct: een monsterklus waarbij volgende week in slechts drie dagen tijd een kwart miljoen bekers gereinigd worden voor een festival in Friesland. Noord Cups laat hiermee zien dat de capaciteit voor een grootschalige omslag in Groningen en omstreken nu eindelijk beschikbaar is.



Bron: Mariska Bloem

Foto’s: Leonie Kuizenga