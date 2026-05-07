Politie doet onderzoek naar explosie Groningen

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 7 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN STAPELWOLKEN | TIJDELIJK WARMER

Een hogedrukgebied op het midden van de Noordzee geeft vandaag vrij veel zon, maar er vormen zich in de loop van de dag ook flinke stapelwolken. Het is ook niet warm met een maximumtemperatuur 16 graden en vanavond koelt het ook weer af tot rond de 10 graden.

Vannacht wordt het opnieuw koud met een minimumtemperatuur rond 5 graden. Het is dan helder weer met weinig wind en hier en daar een paar mistflarden. Morgen is daarna een meest zonnig met ‘s middags een paar mistbanken. Door de zon wordt het morgen ook wat warmer met een maximumtemperatuur van 18 graden.

Op zaterdag komt daar nog wat bij want dan wordt het ‘s middags 20 of 21 graden. Dat is bij een zwakke tot matige oostenwind. Zaterdag overdag is er weinig wind en dan kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Zondag komt er meer wind. Er is dan nog wat zon maar meer dan 18 of 19 graedn wordt het niet. Begin volgende week draait de wind bij naar het noordwesten tot westen. Dat geeft nog wat zon maar soms ook buien, en zeker lagere temperaturen met middagtemperaturen na het weekend rond 14 graden!