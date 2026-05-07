Tukker FM Tentfeest komt naar Pekela

BOVEN PEKELA – Op zaterdag 19 september 2026 vindt het Tukker FM Tentfeest plaats in Pekela. Dit Nederlandstalige muziekevenement wordt georganiseerd aan de Nieuwe Zuideraanleg in Boven Pekela en belooft een avond vol muziek en entertainment te worden. Hierover is op 18 mei een informatieavond in De Riggel.
Het Tukker FM Tentfeest is een initiatief van Tukker FM. De line-up van artiesten wordt op een later moment bekendgemaakt. Bezoekers zijn op de dag van het evenement (zaterdag 19 september) welkom vanaf 18.30 uur. Het programma loopt tot 01.00 uur. Alle informatie in aanloop naar het evenement wordt te zijner tijd bekendgemaakt via www.tukker.fm.
Op- en afbouw
De organisatie treft voorbereidingen om het evenement soepel te laten verlopen. De op- en afbouw van het terrein duurt naar verwachting van vrijdag 11 september tot woensdag 23 september. In deze periode wordt verkeer in de omgeving omgeleid. De organisatie wil de overlast zoveel mogelijk beperken.
Informatieavond
In aanloop naar het evenement organiseert de gemeente Pekela samen met Tukker FM een informatieavond op maandag 18 mei om 19.30 uur in dorpshuis De Riggel. Tijdens deze bijeenkomst ontvangen omwonenden en geïnteresseerden meer informatie over het evenement en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Bron: Gemeente Pekela