Verdachte aangehouden na overval winkel Monetpassage

EMMEN – De politie heeft een 39-jarige man uit Emmen aangehouden voor betrokkenheid bij een overval op een winkel aan de Monetpassage in Emmen. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.
Rond 18:40 uur vond er een overval plaats bij een winkel aan de Monetpassage. Eén verdachte bedreigde het winkelpersoneel en ging er met een buit te voet vandoor. Kort na de melding ging de politie gelijk met meerdere eenheden ter plaatse en werd er een onderzoek opgestart.
Aanhouding
Hieruit werd al snel duidelijk dat één personen betrokken was bij de overval. Via Burgernet werd toen een signalement van de verdachte verspreid. Deze verdachte kon later op de avond worden aangehouden in de omgeving van Emmen. Dit gaat om een 39-jarige man uit Emmen. De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident.
Bron: Politie Emmen