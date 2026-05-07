Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Wessinghuizen

WESSINGHUIZEN – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Wessinghuizen.

Op woensdag 6 mei vertrok de wandeling van WandelenWerkt vanuit de Blauwe Kunstkathedraal Artphy in Wessinghuizen. Hier stond om 8,45 uur de koffie met bokkepootjes klaar en konden de wandelaars, die zich weer vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches.

In en rondom Artphy is momenteel een grootschalige tentoonstelling te zien van Atelier van Lieshout, genaamd “Over de boer van de toekomst.” Een zeer mooie en interessante tentoonstelling, zeker de moeite waard voor een bezoekje. Een citaat uit de brochure van Artphy: “Buiten in het bos en op de natuurweide ontvouwd zich een nieuwe biotoop van sculpturen: muterende dieren, industriële voedselmachines en echo’s van het verleden. Hier raakt fictie aan realiteit, en schoonheid aan ongemak.”

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden: 6, 8 en 10 km. De groep van 10 km vertrok om 9,15 en ging al snel langs de plek waar de Ruiten Aa en de Mussel Aa samenstromen en verder gaan als de Westerwoldse Aa.

Van hieruit ging de wandeling richting de Wester Esch, langs het kunstwerk van de kunstenares Agnes spruit. Het is een beeld van een rechtopstaande kruiwagen. Maar niet zomaar een kruiwagen. Uit de bomen hiervan, de handvatten, ontspruiten jonge boompjes met hierin een veldleeuwerik. De zingt in dit gebied weer het hoogste lied. Naast de kruiwagen staat een schop in de grond met hierop een sperwer met zijn juist verworven prooi. Het kunstwerk symboliseert de wisselwerking tussen gereedschap en natuur. De schop in de grond, zoals deze bij dit kunstwerk, staat op verschillende plekken op de Wester Esch met daarop de aanduiding over welk gewas in de betrokken akker groeit.

Tijdens de wandeling werden er verschillende waterloopjes gekruist zoals de Mussel Aa, de Ruiten Aa, het Oosterholts diepje en de Oale loo. Na een tijd langs het Mussel Aa kanaal te hebben gewandeld kwamen de wandelaars aan in t Sterenborg. Sterenborg is vernoemd naar de gelijknamige erve en ligt tussen de Mussel Aa, het Oosterholtsdiep, de Roege Baarg. De erve Sterenborg komt voor het eerst voor in de hoederbelastinglijsten uit 1568. De naam is samengesteld uit “sterren”en “borg/burcht”, en betekent “bewoond oord”. In 1659 is de familie Sterenborg verhuisd naar een onbekende plaats in Duitsland. Harmen Hubbelingh kocht de erve “Het Sterenborg” voor 5400 caroli gulden en nam zelf ook de naam Sterenborg aan. De erve is tot op de dag van vandaag nog altijd in het bezit van de familie Sterenborg.

Vanuit t Sterenborg ging de wandeling verder langs de Meulenpoale. Hier ligt nu een brug over de Mussel Aa, maar vroeger was dit anders. Hier stond destijds, aan de Ter Wupping kant van de Aa, één van de vele molens van Onstwedde. Het was een Standerdmolen en was vanaf de Onstwedder kant alleen via een paal over de Aa te bereiken. Vandaar dat deze plek tot op de dag van vandaag nog steeds Meulenpoale wordt genoemd.

Via de Höfte ging de wandeling toen weer richting Artphy. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer klaar.

Verslag en foto’s: Jan Bossen