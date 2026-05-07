Vertrekkend gemeentesecretaris Jan van der Woude ereburger Pekela

PEKELA – Gemeentesecretaris Jan van der Woude is donderdag bij zijn afscheid door burgemeester Jaap Kuin benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Bovendien kreeg hij de erepenning voor al zijn verdiensten voor de gemeente.
De 66-jarige Van der Woude was 25 jaar de hoogste baas van de ambtenaren van de gemeente Pekela.
Van der Woude stond vooral bekend om zijn financiële kunde en de rust die hij immer uitstraalde. In zijn carrière had hij het niet altijd even makkelijk met de politieke crisissen die voorbijkwamen en de vele bezuinigingen in de beginjaren, die de gemeente moest doorvoeren.
Ook de afgeketste fusies met vier andere Oostgroninger gemeenten en de afgeblazen samensmelting met Veendam waren roerige periodes. Uiteindelijk leidde Van der Woude de ambtelijke organisatie naar een kleine zelfstandige en sterke gemeente.
De Knoalster gemeentesecretaris is inmiddels opgevolgd door de uit Nieuwe Pekela afkomstige Jeroen Pel.
