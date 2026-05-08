Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zondag 17 mei Vogels spotten in het Lettelberterpetten

10:00 uur – 12:30 uur Lettelberterpetten De Hooilanden 12, Letterlbert



Ga mee op excursie door de Lettelberterpetten!

Wandel langs water, door bos en over plankenpaden en ontdek hoe dit bijzondere landschap blijft veranderen. Met wat geluk spot je vogels als de grote bonte specht, havik, rietzangers en misschien zelfs de zeearend.

Op 17 mei 2026, tijdens de Nationale Vogelweek, ga je van 10.00 tot ca. 12.30 uur met een gids op pad. Je leert vogels herkennen en hoort alles over petgaten, legakkers en het levendige elzenbroekbos.

Beleef de natuur van dichtbij en ga mee!

Zondag 17 mei Zondagochtendlezing: Natuurinclusieve landbouw

10:30 uur – 12:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Ontdek hoe landbouw en natuur samen kunnen werken. Van 2019 tot 2025 is op 60 hectare akkerland naast de Ennemaborg in Midwolda geëxperimenteerd met natuurinclusieve landbouw, gericht op een gezonde bodem en meer biodiversiteit, mét perspectief voor boeren.

Tijdens deze lezing hoor je wat het onderzoek opleverde en welke inzichten dit gaf, dankzij de samenwerking van onder andere provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, agrariërs en natuurorganisaties.

Zondag 17 mei Op pad naar de eendenkooi en de kwelder

13:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Ga mee naar Eendenkooi Nieuw Onrust, een bijzondere plek vlak bij de Waddendijk die normaal gesloten is voor publiek. Ben je ouder dan 10 jaar? Dan kun je op zondag 17 mei met de huifkar mee en de eendenkooi van binnen bekijken.

De gids vertelt over het vroegere gebruik van de kooi, het werk van de kooiker en de rol van het kooikerhondje. Daarna rijden jullie door naar de kwelder om het zoute landschap te verkennen en wadvogels te spotten.

Woensdag 20 mei Vaartocht Foxholstermeer en vogelkijkhut Kiekhörn

13:30 – 16:30 uur Paviljoen De Leine Meerweg 62a, 9606PP Kropswolde



Ga mee op vaartocht en ontdek het Foxholstermeer. Tijdens deze tocht ervaar je de rijke geschiedenis, spot je bijzondere moerasvogels en zie je de historische Amerikaanse windmotor Koetze Tibbe uit 1936.

Je vaart langs de noordkant van het Zuidlaardermeer, via het Drents Diep naar het Foxholstermeer. Bij molen De Putter ga je aan wal voor een wandeling naar vogelkijkhut De Kiekhörn, met een prachtig uitzicht over de Kropswolderbuitenpolder. Een unieke kans om deze waterrijke natuur van dichtbij te beleven. Ga je mee?



Woensdag 20 meiBraakballen pluizen

14:30 – 16:00 Bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg 96 Midwolda

Wat eet een uil eigenlijk? Ga zelf aan de slag en ontdek het door braakballen uit te pluizen. Kijk van dichtbij wat er op het menu stond en leer spelenderwijs meer over deze mysterieuze vogel.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap