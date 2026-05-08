Bevrijdingsconcert Voorwaarts Cultuurcentrum Wildervank

WILDERVANK – Tijdens het Bevrijdingsconcert op 5 mei bracht Muziekvereniging Voorwaarts een afwisselend programma waarin vrijheid in vele vormen doorklonk. Het concert vond plaats in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank, op uitnodiging van Jos Kraan.
De avond opende met Martini van Jacob de Haan. In het stuk is ook het Gronings volkslied verwerkt. Dirigent Marcel Luitjens vroeg het publiek, voor zover mogelijk, te gaan staan. De zaal kwam overeind en zong uit volle borst mee. Tijdens het concert konden de bezoekers genieten van een gevarieerd programma met verschillende muziekstijlen.
Nummers zoals The Hustle, Arnhem, Adele in Concert en een Supertramp‑medley kwamen voorbij. In verschillende stukken waren solo’s te horen, waarbij veel secties en muzikanten even in de spotlight stonden. Ook de 15‑jarige Olivier Toonen liet zich horen met zijn mooie bijdragen op slagwerk.
Na de pauze werd het programma luchtiger. The A‑Team zorgde voor herkenning en een glimlach in de zaal. Night in Havana bracht een latin‑sfeer waarop de dirigent opriep voor de Cha-Cha-Cha. Daarna volgden You can’t stop the beat (uit de musical Hairspray) en Hollandse hits. Bij YMCA uit Best of Village People deed het publiek enthousiast mee, armen in de lucht zoals het hoort.
De avond eindigde feestelijk met September. Met 105 jaar geschiedenis is Muziekvereniging Voorwaarts Veendam een levendige en betrokken vereniging die traditie combineert met vernieuwing en met veel plezier bijdraagt aan het muzikale leven in Veendam en omstreken.
Bron: Muziekvereniging Voorwaarts Veendam, Leonie Ketelaar