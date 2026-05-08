Cultuurhistorisch Centrum Oldambt en Veldatlas verbinden erfgoed en landschap in nieuwe samenwerking

OLDAMBT – Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt (CHC Oldambt) en Veldatlas gaan samenwerken rond het verhaal van de Viertorenkerk. Met deze samenwerking wordt een bijzondere verbinding gelegd tussen erfgoed en landschap in het Oldambt.
Op 21 juni wordt deze samenwerking voor het eerst zichtbaar voor het publiek. Dan opent de expositie Viertorenkerk, symbool van het Oldambt én wordt tegelijkertijd de eerste volledige Veldatlas-route gelanceerd. Beide projecten sluiten inhoudelijk op elkaar aan en versterken elkaar.
De Viertorenkerk is voor veel Oldambtsters een bekend en betekenisvol symbool. Ooit stond ten noorden van Midwolda een grote kruiskerk met vier torens, opvallend groot voor deze regio. Hoewel de kerk verdwenen is, leeft zij nog altijd voort in het landschap en in de verbeelding van de omgeving.
Met de expositie brengt CHC Oldambt dit verhaal onder de aandacht. Veldatlas voegt daar een extra laag aan toe door het verhaal ook buiten, in het landschap zelf, beleefbaar te maken door middel van een route met bijbehorende verhalen. “Samen met Veldatlas kunnen we het bijzondere verhaal van de Viertorenkerk met het landschap verbinden. Daarmee worden bezoeker aangemoedigd na de expositie het verhaal buiten echt te gaan beleven,” aldus Ydwer Hoekstra, directrice van CHC Oldambt. Ook vanuit Veldatlas wordt de samenwerking als waardevol gezien. Aaron Migchels, projectleider Veldatlas: “Ik ben blij met de samenwerking en vind het tof om met Veldatlas een extra laag aan het landschap toe te voegen, verhalen te vertellen aanvullend op de expositie. Ik hoop dat dit het begin is van meer routes en verhalen, gedragen door het landschap en de omgeving.”
Met deze samenwerking zetten CHC Oldambt en Veldatlas een eerste stap in het gezamenlijk zichtbaar maken van het erfgoed en het landschap van het Oldambt.
Veldatlas is een Toukomstproject mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen. De expositie van CHC Oldambt wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oldambt, provincie Groningen, STILO, Groninger Dorpen en Fonds Eemsmond.
Bron: Hanna Zondervan
CHC Oldambt en Veldatlas slaan handen ineen, Aaron Migchels (links), projectleider Veldatlas, en Ydwer Hoekstra (rechts), directrice CHC Oldambt, aan de Kerkelaan in Midwolda
Foto’s Hannan van Rooij en Marieke Verdijk