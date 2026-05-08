Dinsdag 12 mei barst de 33ste Snikkeweek los

MUSSELKANAAL – Dinsdag 12 mei barst in Musselkanaal de Snikkeweek los.
Van 12 tot en met 17 mei is het Snikkeweek in Musselkanaal. Dit wordt voor de 33ste keer georganiseerd. De officiële opening is op woensdag 13 mei om 13.45 uur bij Klain Klappie. Dit met medewerking van het koor Toen en Nu.
De hele week worden activiteiten georganiseerd. Zo kun je in ballonnen over water lopen, meedoen aan een kano wedstrijd, een feestje bouwen met Stichting Lucky Joe op het Willem Diemerplein, kijken naar de Knoalparade, struinen op de jaarmarkt en genieten van optredens van Streetband Amicitia en Shantykoor ’t Kompas.
