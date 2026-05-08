Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, een verhoal oet Dideldom.nu, de spreuk van de zoaterdag en de Dieverdoatsie agenda. Ook spreekt Wietze met Geerhard Bos en Aike Godlieb van Pinksterfeest Jipsnoezen.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Vaste onderdelen zijn: de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen. Verder is er aandacht voor het jubileumconcert van de Westerwoldse Wichter en de open dag van het ecodorp Land van Aine op 16 mei. Presentator: Harrie Woldendorp.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
