Feest van de Geest 2026 in Groningen en Noord-Drenthe

STADSKANAAL – In de Semsstraatkerk zijn tijdens Feest van de Geest werken van Manja Kindt en Pieter van den Bos te zien.
Ook dit jaar wordt in heel Nederland een grote kunstmanifestatie georganiseerd in kerken, met werk van vele kunstenaars rondom een wisselend thema.
Dit jaar is dat: Elkaar Verstaan.
Een actueel thema in een wereld waarin miscommunicatie op velerlei gebied hoogtij viert. Maar ook een thema dat is geïnspireerd door wat er kerkelijk speelt tussen Hemelvaart en Pinksteren Vandaar de naam: Feest van de Geest. In veel dorpen in Groningen en Noord-Drenthe gaan kerkdeuren open.
In de Semskerk te Stadskanaal exposeren Manja Kindt en Pieter van den Bos. Zij hebben werk gemaakt voor dit kerkgebouw in het thema ‘Elkaar verstaan’.
Bron: Grieta Vosselman