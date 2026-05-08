Fietsexcursie natuurinclusieve landbouw in Drenthe

HOOGHALEN – Op 14 juni houdt Nationaal Park Drentsche Aa in samenwerking met AND (Agrarische Natuur Drenthe) van 10:00 uur – 14:00 uur een fietsexcursie waar het thema natuurinclusieve landbouw centraal staat. Start is vanaf de Parkeerplaats Heuvingerzand, Zwiggelterweg 11 Hooghalen.
Om in de stemming te komen begint de tocht met een stukje van 5 km fietsen door het mooie Heuvingerzand. In Hooghalen aangekomen gaat u naar de boerderij van Otto Willem Eleveld. Hij zal u rondleiden langs zijn natuurinclusieve boerenbedrijf. Onderweg krijgt u uitleg van hem en AND wat dat betekent, natuurinclusief. En hoe ze daar, in de praktijk, mee om gaan. De excursie wordt afgesloten met een mooi fietstochtje door het omliggende natuurgebied.
Aanmelden is verplicht via: info@hvdda.nl
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa. Eigen fiets meenemen.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa