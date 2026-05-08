Gezondheidsplein tijdens Dag van het Park

WINSCHOTEN – Tijdens de Dag van het Park op zondag 17 mei is er van 13.00 tot 17.00 uur een Gezondheidsplein. Bezoekers kunnen daar op een laagdrempelige en leuke manier kennismaken met activiteiten en informatie over gezond leven, bewegen en sport.
Op het Gezondheidsplein kunnen bezoekers onder andere zelf een smoothie maken op de smoothiefiets. Ook zijn er gratis leefstijlchecks in de Gezonde Huiskamer van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Daarnaast is er informatie over de kookworkshop ‘Gewoon Goed Eten’ en Appeltje Eitje. Bezoekers kunnen ook een enquête invullen om aan te geven wat zij nodig hebben om gezond(er) te leven.
Bewegen en fietsvoorlichting
Oldambt Beweegt is aanwezig met informatie over de Nationale Wandel Uitdaging en het Volwassenenfonds en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook geeft het FietsVitaalTeam fietsvoorlichting. Bezoekers kunnen daarnaast meedoen met de beweegcoaches van Oldambt Beweegt. Zij organiseren een beweegactiviteit om 13.45 uur, 14.45 uur en 15.45 uur.
Activiteiten voor kinderen en jongeren
Voor kinderen en jongeren organiseren Huis voor de Sport Groningen en TOF Oldambt verschillende activiteiten, zoals boogschieten, pittenzak gooien en een interactieve smartdisc. Ook horen zij graag van ouders en jongeren hoe TOF Oldambt het vrijetijdsaanbod op het gebied van sport en cultuur beter kan aansluiten bij hun wensen.
Iedereen is van harte welkom om langs te komen, mee te doen en inspiratie op te doen op het Gezondheidsplein tijdens de Dag van het Park.
Bron: Gemeente Oldambt