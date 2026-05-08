IND tegen personeel Ter Apel: ‘Blijf binnen’

TER APEL – De spanning rond de aangekondigde demonstraties bij het aanmeldcentrum loopt verder op. Uit interne communicatie die Groningen1 heeft ingezien, blijkt dat medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) strikte veiligheidsinstructies hebben gekregen: blijf tussen de middag binnen en houdt afstand van de ramen.
Hoewel de actiegroep Defend Netherlands officieel heeft afgehaakt, bereiden de gemeente en de IND zich toch voor op een onrustige zaterdag. Het personeel van de IND is vandaag geïnformeerd dat zij het terrein tijdens de middaguren niet kunnen of mogen verlaten.
Opvallend is daarnaast de expliciete instructie om niet voor de ramen te gaan staan om escalatie te voorkomen. Dergelijke protocollen worden doorgaans alleen ingezet wanneer er serieus rekening wordt gehouden met provocaties of het gooien van voorwerpen naar het aanmeldcentrum.
De zorgen over escalatie komen voort uit de onvoorspelbaarheid van de dag omdat de hoofdorganisator Defend Netherlands is afgehaakt. Ondanks deze afzegging circuleren er op sociale media oproepen om alsnog naar Ter Apel te komen om te demonstreren tegen het aanmeldcentrum. Daarnaast gaat een geplande tegendemonstratie van linkse groeperingen wel door.
Burgemeester Velema heeft naar aanleiding van kritiek van de omwonenden op de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente gisteren omwonenden toch per brief geïnformeerd dat de politie streng toeziet op de bereikbaarheid van de omliggende straten, die te allen tijde open moeten blijven voor bestemmingsverkeer.