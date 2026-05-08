DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Lathen

Gisteravond brak om 22.30 uur in de Wahner Straße brand uit. Door nog onbekende oorzaak vloog een Opel Corsa, die onder een carport geparkeerd stond, in brand. Het vuur sloeg vervolgens over naar de carport en het dak van het aangrenzende bijgebouw. ​​De vrijwillige brandweerkorpsen van Lathen en Sustrum blusten de brand. De omvang van de schade is nog niet bekend.

Papenburg

Dinsdag vond tussen 15:15 en 15:30 uur op de parkeerplaats van het stadspark in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een 62-jarige man had daar zijn blauwe Dacia Logan geparkeerd. Toen hij terugkwam zag hij deuken en krassen op de achterbumper. Volgens de huidige informatie werd de Dacia waarschijnlijk tijdens het parkeren of verlaten van de parkeerplaats aangereden. De bestuurder die verantwoordelijk was voor het ongeval is vervolgens gevlucht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Aschendorf

Dinsdag vond rond 18:15 uur in Aschendorf een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een 17-jarige jongen reed op zijn e-bike op de Lange Straße in de richting van de Schützenstraße. Tegelijkertijd reed een nog onbekende bestuurder in de tegenovergestelde richting over de Lange Straße. Ondanks de smalle weg week de bestuurder niet naar het naastgelegen grindpad uit, waardoor de 17-jarige jongen de controle over zijn e-bike verloor en ten val kwam. Hij liep lichte verwondingen op. De bestuurder reed vervolgens door zonder te stoppen om de gewonde jongen te helpen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg via 04961/9260.

Meppen

Dinsdag vond rond 13:25 uur op de stoep van de Am Stadtforststraat in Meppen, vlakbij een Edeka-supermarkt een aanval plaats. Een onbekende jongeman greep een 14-jarige jongen van achteren vast, draaide hem om en sloeg hem in zijn gezicht. Er ontstond een woordenwisseling, waarna de jongen nog een klap in zijn gezicht kreeg. De jongen liep lichte verwondingen op. Na de aanval vluchtte de dader. Het slachtoffer ging vervolgens naar huis. Na het incident stopte een onbekende roodharige vrouw in een zwarte auto en vroeg de jongen of hij hulp nodig had. Hij weigerde. De vrouw en eventuele andere getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

Bunde

De Duitse politie heeft donderdag aan de Duits-Nederlandse grens een gewapende man aangehouden. De 29 jarige Poolse man, die als passagier in een internationale bus zat, werd rond 14.00 uur bij de parkeerplaats Bunderneuland gecontroleerd. Tijdens de fouillering troffen agenten in zijn bagage en heuptasje diverse wapens en gevaarlijke voorwerpen aan. Onder de in beslag genomen voorwerpen bevonden zich een boksbeugel, een stiletto, een wapenstok en een eenhandsmes. Ook werden diverse anabole steroïden gevonden en in beslag genomen.

De man wordt nu vervolgd voor overtreding van de Wet op de Wapens en de Geneesmiddelenwet. Omdat de man geen vaste woonplaats in Duitsland heeft, werd een borgsom van € 500 ingehouden. Na de politieprocedures te hebben gevolgd mocht de man zijn reis vervolgen.

Foto: Politie Bad-Bentheim