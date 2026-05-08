BUNDE – Sinds vanmiddag wordt een 67-jarige man uit Bunde vermist. De politie vraagt het publiek om hulp hem te vinden.
Volgens de eerste bevindingen verliet de bejaarde man, die aan dementie lijdt, rond 16.00 uur op een racefiets zijn appartement en is sindsdien niet meer teruggekeerd. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauw-rood geruit flanellen overhemd en een spijkerbroek. Hij is ongeveer 180 cm lang, heeft een volle grijze baard en dunner wordend grijs haar. Hij heeft een opvallende moedervlek onder zijn oog. De racefiets heeft een zilverkleurig en zwart frame.
Ondanks de zoekacties is de vermiste man nog niet gevonden. Er zijn aanwijzingen dat hij voor het laatst rond 17.00 uur in Weener is gezien.
Als u informatie heeft over de verblijfplaats van de vermiste man, neem dan contact op met het politiebureau in Leer op +49 491 97690215.