Molen Dijkstra feestelijk heropend

WINSCHOTEN – Molen Dijkstra aan de Nassaustraat in Winschoten is vanmiddag feestelijk in gebruik genomen. De kap van de molen heeft twee nieuwe houten balken gekregen en is geschilderd. Op 1 april is de gerestaureerde kap weer op de molen geplaatst. Daarna zijn de wieken eraan gemonteerd, zodat de molen weer kan draaien. Eerder werd molen Edens al gerestaureerd.

Molen Dijkstra is van oorsprong een korenmolen en werd in 1862 gebouwd. In de molen bevinden zich nog de authentieke maalstenen. Het is één van de vier molens in de gemeente Oldambt, naast molen Edens, molen Berg aan de Grintweg in Winschoten en Udema’s molen in Ganzedijk. Molen Edens is de oudste molen van Groningen; deze werd in 1763 gebouwd.

Bijzondere geschiedenis

Eind 2024 stelde de gemeente Oldambt € 300.000 beschikbaar om de molens in de gemeente weer te laten draaien. Met dit bedrag kunnen de wieken van twee van de vier molens draaien. Inmiddels heeft de gemeente ook voorbereidingen getroffen om ook Udema’s molen in Ganzedijk te restaureren. Hiervoor moet nog geld beschikbaar worden gesteld. Dit is eveneens het geval voor molen Berg aan de Grintweg in Winschoten.

Feestelijke opening

Molen Dijkstra werd vanmiddag feestelijk geopend. Hierbij waren de molenaars van beide gerestaureerde molens en de andere molens uit de gemeente Oldambt aanwezig. Wethouder Ger Klein zou de officiële opening voor zijn rekening nemen, maar hij bleek een dubbele afspraak te hebben. Wim Boven van de gemeente Oldambt nam daarom de honneurs waar. Hij toonde zich verheugd over de prettige samenwerking met de molenaars, de Monumentenwacht en Molenmakersbedrijf Molema uit Heiligerlee, een lokaal bedrijf, die gespecialiseerd is in het restaureren en onderhouden van authentieke wind- en watermolens in binnen en buitenland. Op het gebied van metaal fabriceren ze alle metalen molenonderdelen, zoals de molenroeden voor de beide molens in Winschoten.

De eerste molen uit Winschoten die werd gerestaureerd was Molen Edens, eveneens aan de Nassaustraat. Deze molen stond al geruime tijd stil en doet dienst als lesmolen. In september van vorig jaar draaiden de wieken van deze oudste nog bestaande molen van de provincie Groningen weer rond. De molen is van 1763.

Vervolgens was molen Dijkstra aan de beurt. En zoals vanmiddag bleek, was ook deze klus weer met succes geklaard. Molenaar Nico Holman liet na de officiële openging de wieken weer draaien. Voor de molens lag een mooi cadeau klaar. De beide molenaars mochten een prachtige klok in ontvangst nemen.

Helaas ontbrak bij deze opening de heer Jan Klungel. Hij was het gezicht van molen Edens in Winschoten en gaf hij instructie aan molenaars in opleiding. Hij overleed in maart van dit jaar.

Nationale Molendag

Op zaterdag 9 mei is het Nationale Molendag. Molen Edens en molen Dijkstra zijn dan van 10.00 tot 16.00 uur open voor het publiek.

