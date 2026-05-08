Muziek Vitamines in De Molenhof

OUDE PEKELA – Woensdag 13 mei zijn er weer de maandelijkse Muziek Vitamines
Wetenschappers ontdekken tal van positieve effecten bij een activiteit die zo oud is als de mens zelf: samen zingen. Je lichaam maakt ‘feelgood’ hormonen aan zoals dopamine en oxytocine. Deze hormonen zorgen ervoor dat je je vrolijk voelt en opgewekt. Zingen kan je meer energie geven. Maar kan ook helpen bij het ‘helen’ van verdrietige momenten.
Kent u dat gevoel? Dat je de eerste klanken van een liedje op de radio of op een afspeellijst hoort en meteen een heerlijke golf van herkenning voelt. Wetenschappers hebben ontdekt dat al binnen 0,3 seconden het brein zo’n bekend liedje herkent. Een duidelijk teken van ‘hoe diep liedjes zich verankeren in ons geheugen’.
JenO Zorg nodigt u hier graag voor uit. Ook al denkt u dat u niet kunt zingen, maar het wel leuk vindt om naar muziek te luisteren. Inloop vanaf 13.45 uur tot 16.00 uur.
Waar: In de Molenhof, Scholtenswijk 1, Oude Pekela
