Nieuw bestuur Veendam stelt zich voor

VEENDAM – Drie partijen in de gemeenteraad van Veendam hebben elkaar gevonden in het vormen van een nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. GemeenteBelangen, VVD en CDA zetten vanmorgen een handtekening voor collegiale samenwerking in een nieuw college van burgemeester en wethouders.
Henk Jan Schmaal en Robert de Jonge worden door GemeenteBelangen voorgedragen als wethouders. Ingrid Drent-Sinot wordt wethouder namens het CDA. Zij zijn al bekend in politiek Veendam. Frans Kooistra is de kandidaat van de VVD, hij was de afgelopen vier jaar lid van de schaduwfractie. Hij is 52 jaar en werkt nu bij de Koninklijke Marechaussee. Vanmorgen sloten de partijen hun akkoord, met de titel: `Thuis in Veendam, onze Park- en Sportstad’.
Formatie
Tijdens de informatieronde bleek al dat er voorkeur was voor een samenwerking tussen de drie genoemde partijen. Dit beeld versterkte zich aan de onderhandelingstafel, constateerde formateur Bert Wassink. ’’In opvattingen en in visie op de toekomst waren er veel overeenkomsten. Samen hebben we vervolgens vlot overeenstemming bereikt over de uitgangspunten en prioriteiten voor de komende bestuursperiode. Het coalitieakkoord is daarvan het resultaat.’’
Accenten
Het aanstaande college gaat zich inzetten voor een transparant en realistisch beleid. Henk Jan
Schmaal: ‘’De gemeente Veendam is financieel gezond en veerkrachtig. De komende jaren willen we
accenten zetten op veiligheid, sociaal beleid en op dienstverlening.’’
Raadsvergadering
In de raadsvergadering van maandag 18 mei 2026 wordt het coalitieakkoord besproken met de
gemeenteraad. De agenda voor deze vergadering en de bijbehorende stukken, waaronder het coalitieakkoord, zijn te vinden op www.veendam.raadsinformatie.nl onder de vergaderstukken voor maandag 18 mei 2026. De kandidaat-wethouders worden geïnstalleerd in de raadsvergadering van 22 juni 2026.
Bron: Gemeente Veendam