Onderzoek Gasberaad laat zien dat vooruitgang ongelijk is verdeeld

GRONINGEN – Het Groninger Gasberaad heeft op 6 mei de resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken van de schadeafhandeling en versterking in het aardbevingsgebied overhandigd aan Henk Nijboer. Nijboer is sinds april regeringscommissaris voor Groningen en Noord-Drenthe. Het
onderzoek is voor de derde keer uitgevoerd door bureau Enigma. De belangrijkste conclusie: er is duidelijke voortgang in erkenning en afhandeling van schades. Tegelijkertijd constateren de
onderzoekers dat aan de randen van het aardbevingsgebied de afhandeling relatief goed gaat
terwijl in het centrumgebied problemen stapelen. Daar bevinden zich significant meer niet-
afgehandelde schades en overheerst ontevredenheid.
Vooruitgang nog niet overal gevoeld
De vooruitgang is dus ongelijk verdeeld: het centrumgebied blijft achter. Het Gasberaad pleit daarom voor gerichte aandacht voor het centrumgebied om deze achterstand in te lopen. Voorzitter van het Gasberaad Lammert Westerhuis over het onderzoek: “De cijfers laten zien dat we vooruitgang boeken — maar die vooruitgang wordt niet overal gevoeld. Voor bewoners in het centrumgebied is het herstel nog te vaak te langzaam en te ondoorzichtig. Dat vraagt om gerichte actie: betere regie, meer capaciteit en heldere communicatie.” Volgens Westerhuis is het juist nu, met de start van de uitvoering van de economische- en sociale agenda, belangrijk om in het kerngebied een grote verbeterslag te laten zien. Een deel van de oplossing ligt volgens het Gasberaad in het veel beter betrekken van de inwoners.
Het volledige rapport en een samenvatting vindt u op de website www.gasberaad.nl
Bron: Groninger Gasberaad