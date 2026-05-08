Partij vóór het Noorden stelt schriftelijke vragen over de BIZ

OLDAMBT – De Partij vóór het Noorden heeft aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de inzet van BIZ-middelen en de verdeling van activiteiten in het centrum van Winschoten.
De BIZ Centrum Oldambt is ingesteld met als doel het vergroten van de economische vitaliteit en de aantrekkingskracht van het centrum van Winschoten als geheel. Ondernemers en vastgoedeigenaren dragen hier gezamenlijk aan bij via de BIZ (Bedrijven Investeringszone), in de verwachting dat het volledige centrum hiervan profiteert.
De fractie van de Partij vóór het Noorden ontvangt echter signalen dat activiteiten en evenementen onvoldoende op elkaar worden afgestemd, dat initiatieven elkaar eerder beconcurreren dan versterken, en dat er sprake is van een sterke concentratie op één locatie. Hierdoor lijken delen van het centrum structureel minder te profiteren, terwijl juist spreiding en samenwerking nodig zijn in een langgerekt centrum.
Fractievoorzitter Janet de Wal: “Het centrum van Winschoten moet als geheel sterker worden. Juist door samenwerking, spreiding van activiteiten en het combineren van initiatieven zorg je ervoor dat alle ondernemers en bezoekers hiervan profiteren.”
Volgens de Partij vóór het Noorden kunnen locaties zoals ’t Rond, De Venne en het Oldambtplein samen zorgen voor een levendig en sterker centrum.
Ook vraagt de partij aandacht voor betere samenwerking tussen ondernemers, organisatoren en de Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten (SOCW). Evenementen zouden elkaar volgens de partij moeten versterken in plaats van beconcurreren.
De Partij vóór het Noorden vindt het belangrijk dat alle ondernemers die meebetalen aan de BIZ ook daadwerkelijk voordeel hebben van de activiteiten en investeringen in het centrum.
Bron: Janet de Wal, fractievoorzitter