Rechtstreekse uitzending van de kerkdienst in de Evangelisch Lutherse gemeente Nieuwe Pekela

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 8 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZONNIGE DAG | DIT WEEKEND OOK ZON

We zitten vandaag aan de zonnige kant van het land want er is maar weinig bewolking, mogelijk is er af en toe wat hoge bewolking. Het is vannacht vrij helder geweest en daardoor is het is het koud geworden: de temperatuur daalde vannacht tot 3 graden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 18 graden. Er staat vanmiddag een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost.

Morgen is eveneens een zonnige dag. Ook dan is er niet veel bewolking en dan wordt het 18 á 19 graden. Een mooie voorjaarsdag met een zwakke tot matige oostenwind.

Zondag houden we dit mooie weer nog even vol want dan is er eerst nog vrij veel zon, maar later is het bewolkt en de temperatuur zakt naar een maximum van 18 graden bij een matige tot noordoostenwind. En die kleine temperatuursdaling van zondag gaat versnellen want maandag is het maar 13 of 14 graden met enkele buien en af en toe zon. Na maandag is het ook fris met een maximum van 13 of 14 graden en nacht-temperaturen van 4 tot 7 graden. Maandag en dinsdag zijn er nog flinke opklaringen en enkele buien, vanaf woensdag is het vaak bewolkt met perioden met regen.