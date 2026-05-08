Rechtstreekse uitzending van de kerkdienst in de Evangelisch Lutherse gemeente Nieuwe Pekela

Foto: Catharina Glazenburg
Catharina Glazenburg

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Zondag 10 mei zenden we ivm moederdag de kerkdienst in de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela rechtstreeks uit.

Voorganger: pastoor van der Velde

Schriftlezing: Openbaring 19 vers 6-16  &  Jacobus 1 vers 22-27  &  Johannes 16 vers 23b- 30

Thema “Toch blijven bidden”

De dienst begint om 10.00 uur

De kerkdienst wordt zondag 10 mei uitgezonden en maandagavond 11 mei om 22:00 uur herhaald

Ukunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst

