Trekking Moederdagactie Pekela groot succes!

PEKELA – De jaarlijkse Moederdagactie in Pekela is opnieuw een groot succes geworden. Van maandag 20 april tot en met zaterdag 2 mei konden klanten van deelnemende ondernemers een formulier invullen om hun moeder op te geven voor de titel “Liefste moeder van Pekela 2026”. Daarbij konden zij aangeven waarom hun moeder deze bijzondere titel verdient.
De actie leverde veel mooie, persoonlijke en ontroerende verhalen op over moeders uit Pekela. Uiteindelijk zijn maar liefst 17 moeders geselecteerd en inmiddels persoonlijk benaderd met het mooie nieuws dat zij in de prijzen zijn gevallen.
Dankzij de samenwerking van diverse ondernemers uit Pekela worden de winnaressen verwend met prachtige cadeaus en verrassingen. De organisatie kijkt met veel plezier terug op de actie en is dankbaar voor het enthousiasme van zowel deelnemers als ondernemers.
Aan de Moederdagactie deden de volgende ondernemers mee: Electroworld Poortman, Boetiek Fleur, Ell-Events, Berwin Bijholt Opticien, Schoenservice Brokschmidt, Restaurant Pekelahof, HEMA, Haarwerk Atelier Margriet, Beautifull By Charelle, Wauww Haarwerken, Traiteurslagerij Huizing, Fyzigo, Sporthal De Spil, Zomers Buiten, Gewoon Mo en Studio 4 Kapsalon.
Met deze actie willen de ondernemers niet alleen moeders in het zonnetje zetten, maar ook de betrokkenheid en samenwerking binnen Pekela versterken.
De organisatie bedankt iedereen die heeft meegedaan en kijkt terug op een warme en geslaagde editie van de Moederdagactie 2026.
Bron: Ondernemers Organisatie Pekela