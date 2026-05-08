Uitleg patiëntenportaal van Ommelander Ziekenhuis Groningen

VLAGTWEDDE, SCHEEMDA – Op dinsdag 26 mei om 15.30 uur geeft een medewerker van het Ommelander Ziekenhuis Groningen informatie over het patiëntenportaal Mijn Ommelander. Door goed gebruik te maken van het portaal heeft u altijd en overal toegang tot uw eigen medische informatie. Het maken van afspraken wordt makkelijker via het patiëntenportaal. Ook kunt u uw eigen gegevens eenvoudig en overzichtelijk bekijken.
Met het patiëntenportaal kunt u onder andere:
- uw afspraken in het ziekenhuis bekijken
- uw medisch dossier inzien, zoals uitslagen, metingen en brieven
- uw persoonlijke gegevens beheren en afspraken plannen via de agenda
Deze gratis bijeenkomst is bedoeld om u als patiënt wegwijs te maken in het gebruik van het portaal en er is ruimte om vragen te beantwoorden. Neem uw telefoon, tablet of laptop en uw DigiD inloggegevens mee, zodat ze u gericht verder kunnen helpen. Zo wordt de digitale zorg toegankelijker voor iedereen.
Meedoen gaat op aanmelding via de link: Workshop Patiëntenportaal. Of via de balie van de bibliotheek Vlagtwedde.
Bron: Harma de Roo