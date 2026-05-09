Historische boomzaag komt weer tot leven in Mussel: unieke demonstraties op 23 mei

MUSSEL – Het wordt een indrukwekkend gezicht én geluid in Museum bij Stelmakerij Wever. Op zaterdag 23 mei 2026 organiseert het museum een speciale demonstratiedag met de volledig gerestaureerde historische boomzaag. Bezoekers kunnen deze bijzondere machine live in actie zien tijdens demonstraties om 11.00 uur en 14.00 uur.
De boomzaag is een zeldzaam stuk streekgebonden erfgoed en speelde vroeger een belangrijke rol binnen de stelmakerij. Met deze zaag werden boomstammen verwerkt tot balken en planken voor onder meer wagens, landbouwwerktuigen en andere houten constructies. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van donateurs en sponsors is het historische werktuig weer volledig operationeel gemaakt.
Tijdens de demonstraties krijgen bezoekers niet alleen uitleg over de werking van de boomzaag, maar ook over het vakmanschap en de geschiedenis erachter. Het zagen van hout zoals dat vroeger gebeurde laat zien hoe zwaar, precies en arbeidsintensief dit werk was.
“Het geluid, de beweging en de geur van het hout… het is alsof je even teruggaat in de tijd,” vertelt één van de vrijwilligers.
Een andere vrijwilliger vult aan: “We laten graag zien hoeveel vakmanschap hierachter zat. Dit is ambacht in zijn puurste vorm.”
De demonstratiedag maakt deel uit van het museale seizoen 2026. Museum Stelmakerij Wever is van mei tot en met september iedere zaterdag geopend. Gedurende het seizoen worden regelmatig oude ambachten en historische werktuigen in werking getoond.
Museum Stelmakerij Wever wordt volledig gerund door vrijwilligers en heeft een sterke binding met de lokale gemeenschap. Met activiteiten zoals deze boomzaagdemonstraties blijft waardevol erfgoed behouden én beleefbaar voor nieuwe generaties.
Praktische informatie
Locatie: Museum Stelmakerij Wever
Datum: Zaterdag 23 mei 2026
Demonstraties: 11.00 uur en 14.00 uur
Openingstijden museum: Iedere zaterdag van mei t/m september
Website: www.stelmakerijwever.nl
Bron: Jeroen Wever