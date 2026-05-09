Bezoekers nemen een kijkje in het stoomgemaalmuseum en bij de radiozendamateurs

WINSCHOTEN – In het informatiecentrum bij museum Stoomgemaal Winschoten zijn vandaag en morgen radiozendamateurs actief. Zij informeren de bezoekers over hun hobby. Ook kunt een kijkje in het stoomgemaalmuseum nemen.

Van de honderden stoomgemalen die ooit Nederland droog hielden, zijn er negen bewaard gebleven.

Het vijzelstoomgemaal neemt hier een unieke plaats in. Het is van de circa 120 stoomgemalen in de provincie Groningen de enige die bewaard is gebleven. Het stoomgemaal is onlangs gerestaureerd. Vandaag en morgen kunt u er een kijkje nemen.

In het informatiecentrum, achter het stoomgemaal, kunt u dit weekend kennismaken met radiozendamateurs. Ergens in de vorige eeuw vonden radiozendamateurs en molenaars elkaar. Tijdens deze internationale dagen ontstond “Mills On The Air”. Vanuit molens en gemalen proberen radiozendamateurs via de ether met elkaar en met de rest van de wereld, verbindingen te maken. radiozendamateurs zijn ter verduidelijking geen etherpiraten! Ze mogen onder strikte voorwaarden zenden op afgesproken frequenties. Hiervoor heb je een licentie nodig; daarvoor moet je eerst aan de studie en een examen afleggen.

Zendamateurs worden vaak ingezet als de moderne techniek het laat afweten. De ontwikkelingen in de wereld doen beseffen dat eenvoudige analoge communicatie een zeer goede back-up is. radiozendamateurs kunnen dan zorgen voor noodcommunicatie. Een stukje draad, een accu en een zendontvanger en men kan de rest van de wereld om hulp vragen. Om radiozendamateur te worden moet je eerst een cursus volgen en examen doen. Dit wordt tegenwoordig bij het CBR afgelegd. Daarnaast heb je uiteraard het apparatuur en een antenne nodig, vertelt zendamateurs is Sjohnie Kloet.

Evenals dinsdag, toen de zendamateurs de luchtwachttoren als zendmast gebruikten, waren de condities vandaag niet opper best. “Je hebt van die periodes dat dit voorkomt”, vertelt Sjohnie, maar een leuk gesprek met een collega zendamateur is voor hem belangrijker dan de afstand tussen de beide zendamateurs.

Vandaag was er ook aandacht voor MeshCore; een LoRa (Long Range) mesh-netwerktechnologie dat gebruikt wordt voor noodcommunicatie. Via je telefoon type je een bericht, vergelijkbaar met een sms. Dit wordt via Bluetooth naar je LoRa-radio zendertje gestuurd. Je apparaat stuurt het bericht via LoRa uit. Bereik hangt af van hoogte en antenne – van enkele honderden meters op de begane grond tot 30-40 km op een hoog punt. Als de ontvanger te ver weg is, sturen repeaters (tussenstations) het bericht automatisch door. Zo kan je bericht honderden kilometers reizen. Bijvoorbeeld tijdens een calamiteit, zoals een stroomstoring in de buurt, wanneer de zendmasten en internetverbindingen ook uitvallen, kun je met MeshCore nog wel communiceren.

Ook morgen kunt u een kijkje in het Stoomgemaalmuseum en bij de Radio Zendamateurs nemen. Zij zijn van 10.00 tot 16.00 uur aanwezig. Een leuk uitje, ook voor kinderen. Rondom het gemaal worden ook morgen elektronische vosjes verstopt die met zeer richtingsgevoelige pijlontvangers opgespoord kunnen worden. Voor volwassenen lijkt het aanzienlijk moeilijker te zijn dan voor de jeugd. Het omgaan met dat stukje eenvoudige elektronica lukt veel jongeren meestal aanzienlijk beter.



Adres: Oostereinde 4, 9672TC Winschoten.

Info: PC1TK@VERON.nl

Website: www.stoomgemaalwinschoten.nl

Foto’s: Linda Koops, Jan en Catharina Glazenburg