Cabaretier Andries Tunru komt naar Veendam met nieuwe voorstelling ‘Ravot’

VEENDAM – Op zaterdag 16 mei 2026 staat cabaretier Andries Tunru in theater vanBeresteyn met zijn gloednieuwe voorstelling ‘Ravot’. Het is de vierde avondvullende show van de veelzijdige rasentertainer, die de afgelopen jaren een stevige reputatie heeft opgebouwd binnen het Nederlandse cabaret.
Het gaat goed met Tunru. Zijn vorige programma ‘Marmer’ werd genomineerd voor een Poelifinario, dé prijs voor het beste cabaretprogramma van het seizoen, en zowel publiek als pers zijn enthousiast. Daarnaast is hij regelmatig op televisie te zien en vormt hij samen met Stefan Hendrikx het improvisatieduo Beperkt Houdbaar.
Toch blijkt er nog genoeg tijd en inspiratie over voor nieuw werk. Met ‘Ravot’ presenteert Tunru opnieuw een voorstelling vol humor, improvisatie en verrassende wendingen. Over de inhoud blijft hij zoals altijd lichtvoetig: het programma krijgt in elk geval een begin, een midden en een einde en grappen zijn gegarandeerd. Of er ook een kleinkunstliedje in zit? Dat weet Tunru zelf nog niet zeker, al bleek dat bij eerdere shows uiteindelijk vaak toch het geval.
Bezoekers kunnen zich verheugen op een energieke avond waarin speelsheid en vakmanschap hand in hand gaan.
Datum: Zaterdag 16 mei 2026
Aanvang: 20.15 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
