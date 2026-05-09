TER APEL -Demonstraties in Ter Apel nog zonder grote incidenten
De demonstraties rond het aanmeldcentrum in Ter Apel verlopen zaterdagmiddag nog zonder grote incidenten.
De politie is met veel manschappen en materieel aanwezig om de verschillende groepen te scheiden en de openbare orde te handhaven.
Onder het viaduct bij de Westerstraat hadden zich rond het middaguur ruim 100 tegendemonstranten verzameld.
De groep maakte met trommels hun standpunt kenbaar, terwijl de politie van dichtbij toezicht hield. Vanaf de overkant van het kanaal werd vanuit een rijdende auto “Weg met het AZC” geroepen naar de groep.
Bij het aanmeldcentrum zelf staat een kleinere groep tegenstanders van het AZC, waarvan enkelen de Nederlandse vlag bij zich dragen.
De inzet van de politie en Handhaving in Ter Apel is zichtbaar groot; naast diverse busjes met ME staat er ook een waterkanon stand-by, al hoeft deze vooralsnog niet in actie te komen.
Tekst en foto’s: Redactie Groningen 1 / Westerwolde Actueel
