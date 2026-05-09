Druk bezochte goedzooimarkt bij Buurthuis Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – De tweejaarlijkse Goedzooimarkt in en rond het buurthuis van Jipsinghuizen heeft zaterdag veel bezoekers getrokken. Het was de hele ochtend gezellig druk en er werd volop verkocht.
Van 10.00 tot 14.00 uur konden bezoekers snuffelen tussen een groot aanbod aan tweedehands spullen die nog prima een tweede leven verdienen. In en rondom het buurthuis waren onder meer serviezen, boeken, tuingereedschap, speelgoed, cd’s, lampen, meubels, kleding, radio’s en schilderijen te vinden. Ook voor verzamelaars waren er diverse bijzondere vondsten te ontdekken.
De markt trok veel belangstellenden uit Jipsinghuizen en de omliggende dorpen. Bezoekers gingen met tassen vol aankopen naar huis en verkopers konden terugkijken op een succesvolle dag.
Naast het winkelen werd ook goed gebruikgemaakt van de catering van het buurthuis. Bezoekers konden terecht voor koffie, frisdrank en een broodje hamburger.
De Goedzooimarkt werd georganiseerd door de activiteitencommissie samen met een grote groep vrijwilligers uit het dorp. Eerder deze maand gingen vrijwilligers langs de deuren in Jipsinghuizen en omgeving om geschikte spullen op te halen voor de markt.
De opbrengst van de markt komt ten goede aan Stichting Buurthuis Jipsinghuizen, waarmee het buurthuis in stand wordt gehouden. De organisatie kijkt dan ook tevreden terug op een geslaagde editie.
Foto’s: Johannes Velthuis