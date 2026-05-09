Gemeente Westerwolde bevestigt dat er voor delen van Ter Apel een noodbevel was ingesteld

TER APEL – De burgemeester van Westerwolde had vanmiddag voor delen van Ter Apel een noodbevel ingesteld. Aanleiding hiervoor waren signalen en informatie van de politie dat personen en groepen naar Ter Apel zouden komen, waarbij rekening werd gehouden met mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico’s, dan wel geweld tegen mensen die op het aanmeldcentrum verblijven, politieagenten of andere demonstranten.

De afgelopen periode zijn meerdere demonstraties rondom het asielbeleid aangekondigd, gewijzigd en weer ingetrokken. Hoewel eerder was aangegeven dat bepaalde demonstraties niet doorgaan, beschikte de politie over informatie dat alsnog personen en groepen richting Ter Apel reizen om onaangekondigd bijeen te komen.

De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid om de openbare orde en veiligheid te waarborgen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan het demonstratierecht. Demonstreren is een grondrecht en de gemeente faciliteert demonstraties binnen de kaders van de wet. Tegelijkertijd kan de burgemeester maatregelen treffen wanneer sprake is van een concrete dreiging voor de openbare orde of veiligheid.

Het noodbevel was ingesteld om wanordelijkheden te voorkomen, de veiligheid van inwoners, demonstranten, hulpverleners en omstanders te beschermen en de situatie beheersbaar te houden. De gemeente riep aanwezigen op aanwijzingen op te volgen en het aangewezen gebied te verlaten wanneer daarom werd gevraagd.

De aangemelde demonstratie, die voldeed aan de gestelde voorwaarden, kon doorgang vinden en werd door de gemeente gefaciliteerd. Daarover is contact met de organisatie geweest, schrijft gemeente Westerwolde in een vanmiddag verzonden persbericht.

Rust teruggekeerd

De rust keert aan het einde van de zaterdagmiddag langzaam terug in Ter Apel. Wat begon als een dag vol scherpe veiligheidsmaatregelen rond de aangekondigde demonstraties, ontaardde rond half drie in een kat-en-muisspel tussen de politie en een kleine groep demonstranten. De Mobiele Eenheid (ME) voerde meerdere charges uit en er zijn minstens drie aanhoudingen verricht.



De dag begon met de inzet van veel politie en zwaar materieel, waaronder een waterkanon. De straten rond de Westerstraat en de Havenstraat werden volledig vrijgemaakt door geparkeerde auto’s weg te slepen. Er werd duidelijk gerekend op escalatie. Uit interne communicatie die Groningen1 eerder kon inzien, bleek dat het personeel van de IND in het aanmeldcentrum strikte instructies had gekregen: zij moesten tijdens de demonstraties binnen blijven en weg blijven bij de ramen.



Escalatie

Rond het middaguur verzamelden zich ruim 120 demonstranten van ‘Groningen tegen extreemechts’ onder het viaduct. Vanaf de overkant van het kanaal werden vanuit voorbijrijdende auto’s en landbouwvoertuigen leuzen tegen de opvang van asielzoekers en het AZC geroepen. Bij de ingang van het aanmeldcentrum stond een kleinere groep tegenstanders met Nederlandse vlaggen om de schouders.



Rond half drie in de middag besloot de burgemeester door middel van een noodbevel de demonstraties te beëindigen. De politie sloot wegen af en de ME voerde charges uit om het gebied schoon te vegen. Pers en omstanders werden gesommeerd onmiddellijk te vertrekken.



Controles en aanhoudingen

Rond vier uur in de middag voerde de politie de laatste vorderingen uit in het centrum. Hierbij werden achtergebleven personen gecontroleerd op hun identiteit. Tijdens deze fase werd een demonstrant uit het Antifa-kamp aangehouden. In totaal zijn er deze middag zeker drie aanhoudingen verricht voor onder andere belediging en het niet voldoen aan een ambtelijk bevel.

Inmiddels zijn de meeste demonstranten uit Ter Apel vertrokken. Hoewel de politie nog met extra eenheden aanwezig blijft om de situatie te monitoren, lijkt de grootste onrust voorbij. Het waterkanon, dat de hele middag stand-by stond, hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet.

Foto’s: Redactie Groningen 1/Westerwolde Actueel