Hulp komt te laat voor te water geraakte ree

STADSKANAAL – De brandweer van Stadskanaal is zaterdag uitgerukt voor een te water geraakte ree.
Het dier raakte aan de Unikenstraat te water. Een automobiliste die vanuit Stadskanaal in de richting van Wildervank reed zag het dier zwemmen.
Samen met buurtbewoners wist ze de uitgeputte ree met zijn kop boven het water te houden. Vanwege de steile walkant lukte het niet om de ree uit het water te krijgen. Op het moment dat de brandweer ter plaatse kwam was het dier dermate uitgeput dat het overleed. De brandweer heeft de overleden ree meegenomen.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie