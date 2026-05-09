Kop-staartbotsing op de Lloydsweg Veendam

VEENDAM – Op de Lloydsweg in Veendam heeft zich vrijdagavond een kop-staartbotsing voorgedaan.
Door nog onbekende oorzaak botste een bestuurder van een bestelbusje achterop zijn voorganger. Door de botsing schoot de voorste wagen de weg over waarna deze op het fietspad tot stilstand kwam.
De bestuurster van deze auto werd door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was, is niet bekend. De politie maakte van het ongeval een rapportage.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie