Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
A31
Tussen 1:00 en 1:30 uur vannacht veroorzaakte een spookrijder in totaal drie ongelukken op de A31. Een 30-jarige man reed met zijn auto op de noordelijke rijbaan, maar in de tegenovergestelde richting van de rijrichting, namelijk zuidwaarts richting Bottrop.
Bij kilometerpaal 110 botste hij eerst tegen een auto, bestuurd door een 59-jarige man. Deze man kon de spookrijder nog net ontwijken, maar zijn auto raakte beschadigd doordat hij door de berm reed. De spookrijder vervolgde zijn weg.
Kort daarna, bij kilometerpaal 105.130, vond het tweede ongeluk plaats. Daar botste de spookrijder tegen een auto, bestuurd door een 30-jarige man. Door de botsing werd de auto van de spookrijder in de middenberm geslingerd. De 30-jarige man liep lichte verwondingen op bij de botsing. Zowel de voertuigen als de middenberm liepen aanzienlijke schade op.
Een andere 22-jarige bestuurder kon vervolgens niet op tijd stoppen en reed over brokstukken op de weg. Zijn voertuig liep lichte schade op. De spookrijder reed aanvankelijk door.
De hulpdiensten troffen het voertuig uiteindelijk aan bij kilometerpaal 94,5. Bij knooppunt Schüttorf nam de spookrijder de A30 richting Hannover en reed verder in de juiste richting.
Bij kilometerpaal 17,5 wist een patrouillewagen de bestuurder uiteindelijk in te halen en tot stilstand te brengen. Tijdens de daaropvolgende controle stelden agenten vast dat de 30-jarige spookrijder een bloedalcoholgehalte van 2,34 promille had. Zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen.
Papenburg
Op vrijdag 1 mei vond rond 5:30 uur ’s ochtends op de Marienstraße in de wijk Aschendorf een aanrijding met vlucht plaats. Volgens de huidige informatie reed een onbekende bestuurder op de Marienstraße in de richting van Marienplatz. Door onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en botste tegen een verlicht reclamebord bij huisnummer 8. De bestuurder vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval. De omvang van de schade is momenteel onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Meppen
Sinds één uur vannacht wordt de 77 jarige Reinhard Heller vermist, De man, die hulpbehoevend is, bevond zich in het ziekenhuis de Ludmillenstift. Heeft u de heer Heller gezien bel dan de politie in Meppen via 05931 9490.