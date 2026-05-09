Laatste rommelmarkt VV Sellingen trekt veel bezoekers (Video Update)

SELLINGEN – De jaarlijkse rommelmarkt van VV Sellingen trok zaterdagmiddag veel bezoekers naar de parkeerplaats aan de Dennenweg. Tussen 13.00 en 15.30 uur werd er volop gesnuffeld tussen een gevarieerd aanbod aan tweedehands spullen.
Bezoekers konden kiezen uit allerlei artikelen en er werd dan ook goed verkocht. De rommelmarkt is al jarenlang een bekende activiteit in Sellingen en omgeving en trok opnieuw veel belangstelling.
Toch hing er dit jaar ook een bijzonder tintje aan de markt. Volgens de organisatie was het namelijk voorlopig de laatste editie. Door een tekort aan vrijwilligers ziet VV Sellingen zich genoodzaakt te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt.
De voetbalvereniging hoopt echter dat zich alsnog mensen aanmelden die willen helpen, zodat het evenement in de toekomst misschien toch kan blijven bestaan.
Voor nu kijkt VV Sellingen terug op een geslaagde middag met veel bezoekers en een mooie opbrengst.
Foto’s: Johannes Velthuis
Video: Aike Godlieb GenAmedia Nieuws