Leden Stichting Bovem maken grensoverschrijdende toertocht

BOURTANGE – Vandaag maakten leden van Stichting Bovem met hun oldtimer trekkers een grensoverschrijdende toertocht.
De deelnemers verzamelden zich bij het startpunt in Bourtange. Daar stond de koffie al klaar. Tussen half tien en tien uur gingen ze op pad. De tocht voerde via de Bakovensweg en de Rille de grens over naar Neurhede.
Ergens aan de Kaltentange, tussen een aantal woonhuizen en boerderijen was de eerste korte pauze. Daarna ging het weer verder richting Heede en vervolgens naar Borsum voor een tweede korte stop. Via allerlei kleine wegen, vaak met klinkers of juist onverhard richting Rhede. Bij Zum Pegel stond een zeer uitgebreid warm lunchbuffet klaar.
Na de maaltijd reden de trekkers richting de molens van het Rhederveld. Tussen de molens was een mooie plek om de trekkers te parkeren en weer bij te kletsen. Daarna begon het laatste deel van de tocht. Nu ook weer via kleine wegen en tussen de akkers door en een stuk langs de grens richting met Bourtange.
Bij het eindpunt in Bourtange was weer een gezellige samenkomst om nog even na te kletsen over deze zeer geslaagde dag.
Tekst en foto’s: Hans Graveland
Voor foto’s van Hilvert Huizing klik HIER.